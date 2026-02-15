«Не пропустите встречу с Богом». Патриарх Кирилл обратился к верующим в праздник Сретения Господня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к последователям православной веры с поздравлением по случаю праздника Сретения Господня, отмечаемого 15 февраля. В своем обращении он выразил пожелание верующим обрести подлинный душевный покой и счастье, которые дарит личная встреча с Богом.

«Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым (одним из 12 наиболее важных после Пасхи праздников в православии – ред.) Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи», – приводит слова патриарха его пресс-служба.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что Сретение символизирует не только историческое событие, описанное в Евангелии. По его словам, это глубокий символ встречи человека с Творцом.

«Праведный Симеон, принявший младенца Иисуса, стал образом всякой человеческой души, жаждущей Бога. Дитя, которое объемлет руками старец, – тот же самый Христос, который стоит у дверей нашего сердца и стучит, ожидая, что мы примем и полюбим его всею душею и всем разумением», – разъяснил патриарх.

В связи с праздничным днем предстоятель РПЦ призвал паству не упустить в повседневной мирской суете самое важное – момент духовного единения с Всевышним. Он отметил, что именно это способно кардинально изменить жизнь человека.

«Встреча с Богом – вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно – молодые люди. В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу свое сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье», – заключил предстоятель Русской церкви.

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», второе значение этого слова – «радость». Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что задача церкви — защищать человека от обезличивания технологиями.