«Не прошел кастинг в семью»: роман с кореянкой из богатой семьи не увенчался успехом для россиянина

Российский блогер Максим Котов поделился своей историей межкультурного романа, который так и не перерос в брак. В своем блоге на платформе «Дзен» россиянин отметил , что культурные и социальные барьеры, существующие в современном корейском обществе, не позволяют взять в жены кореянку.

По словам Котова, камнем преткновения в этой романтической истории стали уникальные корейские концепции межличностного общения «кибун» (состояние души, настроение) и «нунчи» (способность считывать невербальные сигналы).

В этой системе прямой отказ считается грубостью и актом агрессии. Отказ часто маскируется под уклончивое согласие, что для иностранца может выглядеть как одобрение, хотя на самом деле означает «никогда».

Как отмечает блогер, для девушки из «хорошей семьи» связь с неподходящим партнером может стать социальным самоубийством.

Не менее важной оказалась негласная «теория ложек» — жесткое социальное расслоение, при котором люди с рождения делятся на категории в зависимости от благосостояния и статуса родителей: «золотые», «серебряные», «грязные» ложки.

По словам Котова, брак в таком контексте рассматривается не как союз чувств, а как сделка по объединению капиталов и социальных позиций. Роман между выходцами из разных «каст» обречен, подчеркнул россиянин.

Автор также рассказал о своей роли «спасателя», в которую он невольно попал, выступая психологической поддержкой для своей бывшей возлюбленной, испытывающей огромное давление со стороны семьи и общества.

Осмысляя произошедшее, автор пришел к выводу, что расставание стало спасением для него и для самой девушки. Вхождение в семью «второго сорта», жизнь с партнершей, имеющей нерешенные глубокие психологические проблемы, и постоянное чувство несоответствия — таков мог быть финал этой истории, считает Котов.

