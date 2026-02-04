«Слишком молода для брака»: 19-летнюю девушку, вышедшую замуж за 40-летнего мужчину, раскритиковали

В Дании разворачивается общественная дискуссия вокруг истории 19-летней Беи, которая вышла замуж за мужчину на 20 лет старше себя, пишет The Sun. Пара начала общаться в сентябре 2025 года, а уже спустя месяц знакомства мужчина сделал предложение юной возлюбленной.

Беа решила поделиться историей своего стремительного романа и замужества в социальных сетях, однако столкнулась с волной осуждения. Многие пользователи выразили мнение, что девушка слишком молода для таких серьезных отношений и принятия решения о браке.

Сама Беа не согласна с общественной критикой. Она утверждает, что они с мужем — родственные души, которые идеально подходят друг другу, несмотря на разницу в возрасте. Девушка уверена, что они «без ума друг от друга», и называет их обоих «странными», что, по ее мнению, только укрепляет их связь.

