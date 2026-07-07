Не просто батон, а бомба: диетологи сказали, какой хлеб на самом деле самый вредный

Диетологи Адиана Кастро и Лорен Харрис-Пинкус в беседе с порталом MartaStewart назвали самый вредный вид хлеба. Им оказался белый хлеб из рафинированной муки высшего сорта тонкого помола. По словам Кастро, при таком помоле из муки удаляются отруби и зародыши пшеницы, что резко обедняет продукт клетчаткой и питательными веществами, которые есть в цельном зерне.

Харрис-Пинкус добавила, что стандартный белый хлеб содержит большое количество углеводов, способных повышать уровень сахара в крови, и именно поэтому она не рекомендует его употреблять. Наиболее опасным специалисты считают белый хлеб с добавлением сахара или кукурузного сиропа — в нем практически нет клетчатки, зато много калорий, что ведет к набору веса и метаболическим нарушениям.