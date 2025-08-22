Не просто болтовня: аналитики назвали главную тему обсуждения среди британцев

Ничто так не заводит британцев, как разговоры о погоде. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно исследованию Метеорологического управления Великобритании (Met Office), жители страны ежегодно посвящают около 57 часов обсуждению погоды. Это эквивалентно более чем двум полным суткам за год.

Опрос показал, что для 60% британцев погода служит основной темой для светской беседы. Почти 80% респондентов сообщили, что ежедневно проверяют прогнозы погоды. Примерно каждый четвертый участник исследования выразил серьезный интерес к метеорологии и вопросам изменения климата.

Специалисты отмечают, что разговоры о погоде выполняют в британском обществе важную социальную функцию, объединяя людей и помогая устанавливать контакты. Исследование подтвердило, что погодная тематика остается неотъемлемой частью повседневного общения в Великобритании.

