Не просто гулять, а бегать: ученые доказали, что для психики важна интенсивность, а не просто активность

Исследователи из Университета Оулу установили, что для защиты психического здоровья в среднем возрасте ключевое значение имеет не просто физическая активность, а ее интенсивность. Результаты работы опубликованы в журнале Depression and Anxiety .

В эксперименте участвовали почти 4500 жителей Финляндии в возрасте 46 лет. На протяжении двух недель ученые отслеживали их двигательную активность, время, проведенное в сидячем положении, и продолжительность сна с помощью специальных датчиков, а затем сопоставили эти данные с симптомами депрессии и тревожности. Выяснилось, что замена всего получаса сидячего образа жизни на умеренную или интенсивную физическую нагрузку сопровождалась снижением симптомов депрессии на 9 процентов, а тревожности — примерно на 5 процентов. Легкая активность, такая как спокойная прогулка, тоже приносила пользу, но значительно меньшую.

Авторы подчеркивают: для психического благополучия особенно эффективны нагрузки, при которых дыхание слегка учащается, — быстрая ходьба, бег, плавание, велосипед и другие активные занятия. Важным фактором оказался и сон. Участники в среднем спали около 7,5 часа в сутки, а сокращение сна на 5–30 минут было связано с небольшим ухудшением психологического состояния.