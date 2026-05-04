Не просто картинки: ученые выяснили, как наш мозг конструирует сюжеты снов

Сны — это не хаотичный набор кадров, а «умная» система переработки реальности. Масштабное исследование в Италии показало, почему одни видят фрагментарные вспышки, а другие — захватывающие блокбастеры, и как наше подсознание адаптировалось к глобальным потрясениям, пишет Царьград .

Сны как динамический процесс, а не зеркало

Исследователи из Высшей школы перспективных исследований в Лукке (Италия) опубликовали в журнале Communications Psychology результаты анализа более 3700 сновидений. Главный вывод: мозг никогда не копирует события дня дословно. Вместо этого он использует элементы реальности как строительный материал для создания новых, часто сюрреалистических сценариев. Этот процесс помогает нам переплетать контексты и менять перспективу восприятия проблем.

От чего зависит «качество» сновидения?

Ученые установили прямую связь между личностью человека и тем, что он видит ночью:

Концентрация внимания: У людей со слабой способностью к фокусировке в бодрствовании сны обычно обрывочные, фрагментированные и быстро меняющиеся.

Отношение к снам: Те, кто искренне верит в значимость сновидений, видят более яркие, логически выстроенные и захватывающие сюжеты.

Психологическая адаптация: Анализ «пандемийных» снов показал, что в моменты стресса сновидения становятся эмоционально тяжелыми, но со временем мозг «привыкает», и острота сюжетов снижается. Это доказывает, что сон — это инструмент психологической защиты.

Искусственный интеллект на службе у Фрейда

В ходе исследования команда применила технологии обработки естественного языка (NLP). Выяснилось, что ИИ способен классифицировать и анализировать семантику снов почти так же точно, как опытные психоаналитики. По мнению ведущего автора работы Валентины Эльче, это открывает двери для массового изучения психического здоровья людей через их ночные отчеты, позволяя выявлять скрытый стресс или признаки депрессии на ранних стадиях.