Не просто каша: Роспотребнадзор раскрыл секреты питания в школах Подмосковья

Специалисты Роспотребнадзора разъяснили принципы формирования школьного меню в Подмосковье, передает REGIONS. Эксперты подчеркнули важность различий между утренним и дневным приемами пищи, которые организованы с учетом закрытия больше половины суточной нормы калорий.

Так, как пояснили эксперты, завтрак составляет 20–25% от суточной нормы калорий и нацелен на быстрый запуск организма. Его основу составляет питательное горячее блюдо, дающее энергию для первой половины учебного дня. Это могут быть каши, творожные запеканки, омлеты или мясные изделия. Дополнением служит напиток — чай, какао или кисель, а также порция свежих фруктов, ягод или овощей для получения витаминов.

Обед является более основательным приемом пищи и покрывает 30–35% дневных калорий. Его структура сложнее и включает несколько обязательных компонентов. Традиционно обед начинается с закуски в виде салата из свежих овощей, что стимулирует аппетит и пищеварение. Далее следует горячее первое блюдо, чаще всего суп, который необходим для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Второе блюдо состоит из белкового компонента, такого как мясо, рыба или птица, с гарниром из овощей или круп. Завершает обед напиток и сезонный фрукт, который выдается поштучно.

Завтрак в школах обеспечивает «быструю» энергию для продуктивной учебы, а обед восполняет затраты сил и способствует полноценному восстановлению. При стабильном питании закрывается 50-60% суточной нормы калорий, что позволяет поддерживать концентрацию внимания учеников и их физическую активность в течение всего дня.

