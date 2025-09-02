Из меню школ Подмосковья исключили соленую еду

Специалисты Роспотребнадзора с целью сделать школьное питание детей более здоровым приняли решение, что в учебных заведениях Подмосковья больше не будут готовить соленую еду. Эксперт ведомства Ксения Ицкова сообщила REGIONS, что при составлении школьного меню учитывают три главных принципа.

По словам эксперта ведомства Ксении Ицковой, ключевым приоритетом при формировании школьного рациона является обеспечение натуральной ценности пищи. Специалисты уделяют особое внимание соблюдению принципов разнообразия и сбалансированности ежедневного меню, поскольку качественное питание непосредственно влияет на физическое состояние и общее самочувствие учащихся.

По информации издания, в школьных столовых под запретом некоторые продукты. В частности, исключены слишком острые и соленые блюда.

«Под запретом в столовых учебных заведений фастфуд — бургеры, фри, чипсы, сладкая газировка — полуфабрикаты с высоким содержанием жира и консервантов, излишне соленая и острая еда, а также конфеты и шоколадные батончики», — рассказала Ксения Ицкова.

По информации издания, специалисты контролируют, чтобы в блюдах содержались сезонные продукты. При составлении меню учитывают возрастную категорию школьников, ведь потребности организмов учащихся младшего звена и подростков разные.

Ранее сообщалось, что пожелания детей и родителей Подмосковья учли при составлении школьного меню.