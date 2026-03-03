Не просто тошнота: как в Саратове нашли рак там, где его никто не ждал

В Саратовскую больницу скорой медицинской помощи поступила 50-летняя женщина с жалобами на многолетнюю тошноту и рвоту. Симптомы, которые многие списали бы на обычное расстройство, оказались признаком тяжелой патологии. Диагностика выявила истощение, критическое снижение белка в крови и высокую тонкокишечную непроходимость, пишет «Регион 64».

Для определения тактики лечения собрали консилиум ведущих специалистов больницы. После тщательной предоперационной подготовки хирурги провели резекцию пораженного участка тощей кишки с наложением анастомоза.

Как пояснила главный врач больницы Ирина Бугаева, причиной непроходимости стала злокачественная опухоль, расположенная в 20 сантиметрах от связки Трейтца — месте, где двенадцатиперстная кишка переходит в тощую. Такая локализация и характер новообразования делают случай редким и сложным для диагностики. Однако своевременное вмешательство позволило дать благоприятный прогноз.

После операции женщина пошла на поправку, начала набирать вес и была направлена в онкоцентр в удовлетворительном состоянии. Контрольные обследования не выявили прогрессирования заболевания.