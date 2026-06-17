Не просто вейп с паром: врачи вскрыли состав, который превращает легкие в решето

Трагедия в Уссурийске, где 12-летний ребенок скончался после использования электронной сигареты, вновь всколыхнула общественную дискуссию о безопасности вейпов. Медики бьют тревогу, а законодатели готовят жесткие запреты. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, из чего состоит смертельный аэрозоль, как он разрушает организм за считанные годы и почему регионы получают право на тотальный запрет.

Трагедия в Приморье: что известно о гибели школьника

16 июня пресс-служба минздрава Приморского края сообщила о страшном инциденте. 12-летнему мальчику стало плохо сразу после использования вейпа. Бригада скорой госпитализировала ребенка, но реанимационные мероприятия не дали результата — спасти подростка не удалось. Предварительной причиной названо отравление компонентами электронной сигареты.

Этот случай — не единичный в череде происшествий. В мае текущего года в Саратовской области 19-летний юноша оказался на больничной койке с серьезными поражениями легочной ткани. Компьютерная томография зафиксировала у него участки фиброза — необратимого рубцевания легких, вызванного систематическим употреблением вейпов.

Химический коктейль: из чего состоит смертельный пар

Медики предупреждают: основной удар наносит не никотин сам по себе, а химический состав жидкости, который при нагревании превращается в токсичный аэрозоль. Павел Бережанский, доктор медицинских наук и профессор Сеченовского Университета, перечислил ключевые компоненты и их последствия:

Пропиленгликоль. Растворитель, создающий дым. При нагреве трансформируется в формальдегид и диацетил, которые разрушают ДНК клеток дыхательных путей и обезвоживают слизистые.

Растительный глицерин. Отвечает за густоту пара. Вытягивает влагу из тканей, провоцируя сухость и разрушение защитного барьера горла и легких.

Никотин. Вызывает стойкую зависимость, сужает сосуды, ухудшает мозговое кровообращение и негативно влияет на сердечную деятельность.

Ароматизаторы. При нагревании выделяют опасные вещества, способные вызывать бронхиолиты и даже повышать риск болезни Альцгеймера.

Тяжелые металлы (свинец, кадмий, никель). Высвобождаются из нагревательного элемента. Кадмий вымывает кальций из костей, приводя к остеопорозу, а свинец провоцирует анемию и необратимые нарушения нервной системы.

Скрытая угроза: удар по поджелудочной и иммунитету

Самая большая опасность, по мнению профессора Бережанского, кроется не в легких. Главный орган-мишень, который страдает незаметно, — поджелудочная железа. Вейпы содержат огромное количество углеводородов. Каждая затяжка заставляет поджелудочную работать в усиленном режиме. При частом парении железа истощается, что ведет к инсулинорезистентности и метаболическому синдрому. Профессор подчеркнул: от этой точки до сахарного диабета — всего 6-8 лет.

Кроме того, страдают альвеолы легких. Мельчайшие пузырьки забиваются жировыми частицами, развивается липоидная пневмония: кислород перестает усваиваться, дыхание становится тяжелым. Иммунная система тоже дает сбой — защитные клетки теряют способность бороться с инфекциями, формируется вторичный иммунодефицит. Особенно опасно это для юношей: частое парение напрямую влияет на репродуктивное здоровье, нарушая деление клеток.

Причина смерти в Уссурийске: версия профессора

Прямую связь между инсультом у 12-летнего и парением профессор Бережанский называет косвенной, но не исключает ее. По данным врачей, у ребенка было нарушение агрегации тромбоцитов. Вейпы могли стать катализатором, спровоцировавшим тромбоз на фоне уже имеющихся проблем. Однако для точного вывода, подчеркивает эксперт, необходимы дополнительные медицинские факторы.

Политическое решение: регионы берут власть в свои руки

На федеральном уровне принят закон, передающий субъектам право на полный запрет розничной продажи вейпов. Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя ситуацию, заявил, что это огромный прогресс, но останавливаться рано. Он призвал региональные парламенты активизировать работу и использовать новые полномочия по максимуму.

«Маркетинг продаж вейпов нацелен исключительно на молодежь. Ароматы и сладкий вкус — это ловушка. Мы обязаны защитить детей от этой моды», — подчеркнул парламентарий.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже объявил о подготовке регионального законопроекта, который вскоре поступит в Законодательное собрание. Документ предполагает тотальный запрет розничной продажи не только вейпов, но и жидкостей для них, а также всех электронных систем доставки никотина. Артюхов назвал эту меру вынужденной и крайне важной для сохранения здоровья молодежи, отметив, что курение превратилось в навязчивую и опасную моду, которой необходимо противостоять системно.