Не просто защита от солнца: ученые раскрыли россиянам неожиданные свойства пигмента

Ученые Пермского политехнического университета рассказали, что меланин — пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз, — выполняет в организме гораздо больше функций, чем просто защита от загара. Оказалось, он способен связывать тяжелые металлы, помогать иммунитету и даже защищать клетки от радиации.

Меланин знаком каждому, но мало кто подозревает, насколько многогранна его роль в организме. Сотрудники ПНИПУ решили восполнить этот пробел и рассказали о малоизвестных свойствах пигмента. Об этом сообщила пресс-служба вуза «Газете.Ru».

Два типа — две судьбы

Как пояснила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская, существует два основных типа меланина. Темный эумеланин и светлый феомеланин. Последний содержит серу и хуже защищает кожу от ультрафиолета. Под действием солнечных лучей он легче распадается с образованием свободных радикалов, которые повреждают ДНК и повышают риск развития рака кожи.

Оба типа пигмента присутствуют у всех людей, просто в разных пропорциях. У темнокожих и брюнетов преобладает эумеланин, у светлокожих и рыжеволосых — феомеланин.

Меланин внутри тела

Ученые подчеркивают: пигмент содержится не только в коже, волосах и глазах. Его обнаружили во внутреннем ухе, легких, печени, селезенке и даже в стенках некоторых сосудов. Там он помогает связывать тяжелые металлы и другие токсичные вещества, а также участвует в работе иммунной системы.

Защита от радиации

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил еще одно удивительное свойство меланина. Пигмент способен поглощать энергию ионизирующего излучения и рассеивать ее в виде тепла, уменьшая повреждение клеток и ДНК.

Косвенное подтверждение этой способности ученые нашли в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Грибы, богатые меланином, не только выжили в условиях повышенной радиации, но и продолжили активно расти.

Синтез и питание

Выработка меланина зависит от аминокислоты тирозина, которая поступает с пищей. Для поддержания нормального синтеза пигмента специалисты рекомендуют включать в рацион яйца, мясо, рыбу, молочные продукты, бобовые и орехи. Однако одного питания мало: для запуска полноценного процесса необходимо воздействие солнечного света.

Альбинизм и зрение

Исследователи также обратили внимание на проблему альбинизма. Недостаток меланина при этом заболевании влияет не только на цвет кожи и глаз, но и на развитие зрительной системы еще во время внутриутробного развития. Результат — снижение остроты зрения и другие нарушения, которые сохраняются на всю жизнь.

Таким образом, меланин оказывается не просто красителем, а важнейшим защитником организма. От него зависит и цвет радужки, и устойчивость к радиации, и способность выводить токсины. Возможно, в будущем ученые найдут этому пигменту еще более неожиданные применения.