Не простуда, а кое-что похуже: терапевт сказала, чем на самом деле опасна струя из кондиционера

Врач-терапевт Ольга Самарина, возглавляющая поликлинику № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29, развеяла расхожий миф о кондиционерах. В беседе с VSE42.Ru она подчеркнула, что само по себе охлаждающее устройство не способно вызвать острую респираторную инфекцию — ее возбудителями всегда выступают вирусы, бактерии или грибки.

Однако техника может выступить косвенным пособником болезни. Главный механизм вреда — пересушивание воздуха, которое истончает защитный слизистый барьер верхних дыхательных путей. Если возбудитель к тому моменту уже проник в организм, ослабленная слизистая облегчает ему дальнейшее продвижение. Вторым фактором риска врач назвала грязные фильтры, в которых накапливаются колонии бактерий и грибков. Добавляет проблем и резкий температурный скачок, когда человек ныряет с уличного зноя в ледяное помещение.

При этом настоящая угроза от прямого обдува холодным воздухом, по словам Самариной, вовсе не в простуде. Локальное переохлаждение способно спровоцировать миозит — болезненное воспаление мышц, а также невралгию.