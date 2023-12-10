«Не прыгай! Сейчас тебя спустят!»: в Сыктывкаре полыхают три этажа жилого дома, люди не хотят сгореть заживо

В сети появились жуткие кадры с пожара, что происходит в настоящее время в жилом районе Сыктывкара. Как передает Baza, там объяты пламенем несколько этажей многоквартирного дома.

Как приводится в публикации, возгорание началось на пятом этаже, затем огонь с легкостью распространился на шестой и седьмой этажи здания. До приезда пожарных люди были готовы выпрыгивать из окон, лишь бы не сгореть заживо в страшном пламени.

«Не прыгай! Не прыгай! Сейчас мы тебя спустим!», - уговаривали очевидцы пожара паникующих жильцов.

К настоящему времени из горящих квартир спасены семь человек. Остальные жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.