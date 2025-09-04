Не рассчитала силы: в Подмосковье спасли белку, тонущую в заливе

Воспитанники школы академической гребли «Парус» в Долгопрудном совершили необычное спасение во время тренировки на Котовском заливе. Спортсмены обнаружили в воде белку, которая отчаянно пыталась держаться на поверхности вдали от берега, передает REGIONS.

Гребцы без колебаний подплыли к тонущему животному, как только заметили на поверхности воды. Белка благодаря этому смогла самостоятельно воспользоваться моторной частью судна, чтобы забраться на борт. На лодке тренера спортивной школы она благополучно добралась до суши и сразу скрылась в прибрежных зарослях.

Карина Фоменко, начальник научного отдела национального парка Лосиный остров, пояснила причины такого рискованного заплыва.

«Возможно, белка просто не рассчитала свои силы во время заплыва. Водное пространство все-таки оказалось очень большим. Нужно было преодолеть приличные расстояния, поэтому у грызуна просто не хватило сил. И, конечно же, она воспользовалась помощью человека», — сказала корреспонденту REGIONS начальник научного отдела национального парка Лосиный остров Карина Фоменко.

Специалист также раскрыла секрет успешного плавания белок. По ее словам, самое главное для белки во время передвижения по воде — держать хвост над водой, ведь он является своеобразным рулем.

Фоменко отметила, что хотя белки действительно неплохо плавают, большинство грызунов погибает во время длительных переправ. Спасенная в Долгопрудном белка стала исключением благодаря гребцам и собственной смекалке.

