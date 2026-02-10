«Не ребенок, а богатырь!». В Волгограде на свет появился младенец весом 7 килограммов

В Волгограде на свет появился младенец, чьи параметры вызвали искреннее изумление у медицинского персонала.

Мальчик, родившийся в семье Светланы и Ивана Рвачевых, при рождении продемонстрировал впечатляющие для новорожденного данные: его вес составил семь килограммов, а рост — 70 сантиметров. Эти показатели существенно превышают стандартные нормы, что и позволило родителям с гордостью назвать своего сына настоящим «богатырем».

Несмотря на большой вес и рост, ребёнок появился на свет естественным путем, отмечают врачи.

Счастливые родители уже поделились радостной новостью о пополнении, удивившим не только родных, но и всю широкую общественность. Случай маленького волгоградца по праву можно считать уникальным, ведь далеко не каждый день рождаются дети с такими выдающимися антропометрическими данными.

