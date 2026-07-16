Не сила воли, а гормоны: диетолог сказала, почему вас тянет к сладкому и мучному
Диетолог Ефимова: тяга к сладкому и мучному связана со стрессом и недосыпом
Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в беседе с «Лентой.ру» развеяла миф о том, что тяга к сладкому и мучному связана лишь с отсутствием силы воли. По ее словам, пищевые привычки тесно завязаны на психоэмоциональном состоянии, уровне стресса, качестве сна и гормональных колебаниях, и довольно часто еда становится для человека способом успокоиться или снизить тревогу.
Хронический стресс и высокий кортизол, как предупредила диетолог, негативно влияют на пищевое поведение и повышают вероятность импульсивного переедания. При недостатке сна падает уровень лептина и растет уровень грелина, гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения, из-за чего мозг начинает искать быстрый источник энергии.