Не сила воли, а гормоны: диетолог сказала, почему вас тянет к сладкому и мучному

Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в беседе с «Лентой.ру» развеяла миф о том, что тяга к сладкому и мучному связана лишь с отсутствием силы воли. По ее словам, пищевые привычки тесно завязаны на психоэмоциональном состоянии, уровне стресса, качестве сна и гормональных колебаниях, и довольно часто еда становится для человека способом успокоиться или снизить тревогу.