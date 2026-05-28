В социальных сетях и мессенджерах массово распространяются тревожные сообщения. Пользователям якобы с 1 июня грозят блокировки и ограничения доступа к привычным сервисам, если они не установят новый мессенджер MAX. Чтобы разобраться, действительно ли эти заявления имеют под собой реальную основу, специалист в области цифровых технологий Артем Головин и юрист Виктор Самойлов дали свои комментарии.

Как пояснил эксперт Головин, в настоящее время никакой обязательной миграции пользователей на платформу MAX не предусмотрено. Распространяемые слухи о новых правилах не соответствуют действительности. Специалист подчеркнул, что вокруг каждой новой цифровой среды всегда появляется множество мифов и непроверенной информации. Пользователи начинают воспринимать любые сообщения о запуске продуктов как требование срочно установить приложение, хотя ни официальные органы, ни сами компании не выдвигали подобных условий. По его словам, распространение таких сведений часто вызвано желанием вызвать эмоциональную реакцию или намеренно посеять панику среди аудитории.

Юрист Виктор Самойлов, в свою очередь, предупредил, что на фоне обсуждения нового мессенджера активно орудуют злоумышленники. Он пояснил, что под предлогом необходимости срочной установки приложения людям могут рассылать ссылки на фишинговые сайты или зараженные файлы. Особую бдительность следует проявлять, если приходят сообщения с угрозами блокировки аккаунта, требованиями сверки личных данных или настоятельной рекомендацией пройти регистрацию в короткие сроки.

Специалисты призвали загружать любые программы исключительно через официальные каналы распространения и верифицированные ресурсы. Также они посоветовали не кликать на ссылки из непроверенных рассылок или случайных чатов, чтобы не стать жертвой мошенников.