Не сложная, а чудесная: Юрий Стоянов развеял миф о характере Татьяны Догилевой
Юрий Стоянов раскрыл детали работы с Догилевой после полувековой разлуки
Известный актер Юрий Стоянов в интервью изданию «Вечерняя Москва» поделился впечатлениями от совместных съемок с Татьяной Догилевой в сериале «Вампиры средней полосы». Звезда «Городка» тепло отозвался о своей коллеге, чей характер в профессиональной среде иногда называют сложным.
Стоянов не просто опроверг эти представления, а дал восторженную характеристику Догилевой.
«Таня чудесная. Она всем нам давала советы, очень дельные. Догилева — одна из умнейших женщин, которых я встречал в своей жизни. Мне с ней очень легко. Может, потому, что у нас одна группа крови», — признался актер.
Особую ценность этой встрече придает история их давнего знакомства. Стоянов напомнил, что они с Татьяной — однокурсники, закончившие ГИТИС в одно время.
«Не виделись 50 лет, и вот на этой картине встретились», — добавил он, подчеркнув, как неожиданно и приятно было спустя десятилетия вновь работать вместе.