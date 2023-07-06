«Не служил — не водитель»: россияне оценили нововведение ГИБДД

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников на недавней пресс-конференции сообщил, что людей, которые уклоняются от призыва на воинскую службу, не допустят до сдачи экзамена для получения водительских прав.

Глава ГИБДД добавил, что у его ведомства и военкомата интегрированная база данных, и все граждане, которые проигнорировали повестку, в ней отобразятся. Как следствие, им будет отказано даже в повторном получении и замене водительского удостоверения и во всех регистрационно-экзаменационных действиях.

«Не служил — не водитель. А за боевой опыт теперь дают 10 баллов при поступлении в вуз»; «Да-да, уклонист же обязательно не будет ездить на машине без прав. Сам себе скажет: от армии бегаю, а вот ГИБДД обманывать не буду»; «Воинская обязанность уже много веков существует в нашей стране. Если бы не она — уже бы страны не было. Только аморальных людей нужно мотивировать правами, а трусов не получится вовсе», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что во Владимире врача-невролога задержали за подделку справки для уклониста.