Не смех, а позор: пресс-служба свердловского Минздрава отшутилась над ЧП с подавившейся женщиной

Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области оказалась в центре скандала из-за публикации в официальном Telegram-канале. Ведомство в ироничной, граничащей с цинизмом, манере описало вызов бригады скорой помощи к пенсионерке, которая подавилась сосиской и едва не погибла.

Сообщение от министерства было озаглавлено «Хоррор про несостоявшуюся сосиску-убийцу». В тексте, написанном в стилистике дешевого триллера, подробно, с сарказмом описывались переживания пострадавшей.

«Сначала все шло нормально. Но вдруг, будто живое существо, сосиска выскользнула из-под контроля челюсти, скользнув глубже, чем следовало бы. Последовал приступ паники, глаза расширились от страха. Пенсионерка осознала, что теперь она сражается не просто с едой — это битва за выживание», — гласил фрагмент поста.

Далее авторы не постеснялись добавить: «При этом в ее холодильнике еще оставались 6 штук ее [сосиски] братьев». Публикацию сопровождало отдельное изображение так называемой «кровожадной» сосиски, нарисованной с хищным оскалом.

Хотя в сообщении упоминалось, что женщину в итоге удалось спасить, тон и форма подачи информации вызвали резкое осуждение у пользователей сети. Многие сочли такой подход со стороны официального органа власти, отвечающего за здоровье граждан, недопустимым, непрофессиональным и оскорбительным по отношению к пожилому человеку, пережившему экстренную ситуацию.