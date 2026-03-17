«Не смейте обзывать детей собакой». Глава Лиги безопасного интернета вступилась за школьниц

В своем телеграм-канале она разместила видео, в котором появилась перед подписчиками в этом аксессуаре, чтобы наглядно продемонстрировать свою позицию.

«Я сегодня надела чокер, хотя и не очень их люблю, просто чтобы поддержать всех девчонок, которых за это ругают в школе, говорят, что это ошейник, поводок, требуют снять и так далее. На деле, мне кажется, что это просто украшение», — заявила Мизулина.

Мизулина также отметила, что к ней поступило множество обращений от учениц, столкнувшихся с некорректным поведением преподавателей. По ее мнению, публичные оскорбления и унизительные сравнения детей с животными являются абсолютно недопустимыми. В конфликтных ситуациях, связанных с внешним видом, Мизулина рекомендует педагогам проводить индивидуальные беседы с усеницами, а если вопрос требует серьезного разбирательства — привлекать к диалогу родителей.

