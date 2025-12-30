Не смог отшутиться: Гарик Харламов оказался в реестре ФССП с долгом в три тысячи

Известный российский юморист Гарик Харламов пополнил список должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как сообщает «Газета.Ru », против комика был составлен акт о правонарушении 24 декабря, а вскоре в его отношении был выписан штраф.

Согласно данным официального реестра ФССП, размер штрафа составляет три тысячи рублей. Хотя точная причина взыскания не указана в открытом доступе, источники предполагают, что поводом для наказания могло стать нарушение правил парковки.

Тот факт, что просроченная задолженность попала в реестр, указывает на то, что штраф не был своевременно оплачен. Сейчас юмористу необходимо погасить долг, чтобы избежать дальнейших санкций со стороны приставов, которые могут включать ограничения на выезд за границу и другие принудительные меры взыскания.