Не смог отшутиться: Гарик Харламов оказался в реестре ФССП с долгом в три тысячи
Юмориста Харламова оштрафовали на три тысячи рублей за неправильную парковку
Известный российский юморист Гарик Харламов пополнил список должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Как сообщает «Газета.Ru», против комика был составлен акт о правонарушении 24 декабря, а вскоре в его отношении был выписан штраф.
Согласно данным официального реестра ФССП, размер штрафа составляет три тысячи рублей. Хотя точная причина взыскания не указана в открытом доступе, источники предполагают, что поводом для наказания могло стать нарушение правил парковки.
Тот факт, что просроченная задолженность попала в реестр, указывает на то, что штраф не был своевременно оплачен. Сейчас юмористу необходимо погасить долг, чтобы избежать дальнейших санкций со стороны приставов, которые могут включать ограничения на выезд за границу и другие принудительные меры взыскания.