Не спасут даже тесты: врач Онищенко раскрыл коварство нового варианта ковида «Цикада»

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал об особенности нового варианта коронавирусной инфекции BA.3.2, известного как «Цикада». По его словам, вирус может передаваться от людей, у которых отсутствуют внешние проявления заболевания. Об этом сообщил изданию aif.ru академик РАН Геннадий Онищенко.

Специалист отметил, что такая черта характерна для последних разновидностей «омикрона». Он пояснил, что бессимптомные носители обладают более высоким потенциалом передачи инфекции по сравнению с теми, у кого болезнь протекает в явной форме.

Онищенко добавил, что коронавирус постоянно видоизменяется, чтобы преодолевать иммунную защиту организма. При этом, по его оценке, текущие показатели заболеваемости остаются в пределах сезонных норм и повода для беспокойства не дают.