«Не спешите разворачивать букет!». Эксперты рассказали, как выбрать качественные цветы на 8 Марта

В преддверии 8 Марта специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные живые цветы, которые долго не завянут. Главный секрет свежести кроется в бутонах: они должны быть плотными и лишь наполовину раскрытыми. Экземпляры с полностью раскрытыми или чересчур мягкими бутонами покупать не стоит — такой подарок быстро потеряет вид.

При выборе важно оценить упругость лепестков. У свежесрезанного растения они эластичные и хорошо держат форму. Если при касании лепестки выглядят поникшими и не возвращаются на место, цветы уже несвежие. Стебель, в свою очередь, должен быть крепким и сочным, а его срез — светлым. Для растений с толстым стеблем предпочтителен косой срез, причем чем стебель массивнее, тем длиннее должен быть срез.

Чтобы довезти букет в целости, лучше использовать специальный флористический контейнер. Защитить нежные растения от ветра или снега поможет обычная бумага или пленка. Эксперты предупреждают: в холода нельзя сразу заносить цветы в тепло. Резкий перепад температур губителен, поэтому букету нужно дать время постепенно согреться. Перед тем как поставить растения в вазу, стебли обязательно подрезают, а нижние листья удаляют. Продлить жизнь композиции помогут либо покупное средство из флористического магазина, либо обычная щепотка сахара, добавленная в воду.

