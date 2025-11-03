Не спешите закрывать вклад: эксперт предупредила о скрытых потерях

На фоне снижения ключевой ставки Банка России многие вкладчики стремятся переложить средства в более доходные инструменты. Однако поспешные решения чреваты финансовыми потерями, предостерегла Эльмира Асяева, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с агентством « Прайм ».

Главная опасность — досрочное закрытие вклада. В этом случае банк пересчитывает начисленные проценты по ставке «до востребования», которая обычно составляет всего 0,01–0,1 % годовых. Если вклад был открыт несколько месяцев назад под 18–20 % годовых, вся накопленная доходность попросту сгорает.

Кроме того, новые предложения с «суперставками» нередко оказываются не столь выгодными, как кажется на первый взгляд. Льготные условия могут действовать:

лишь на часть суммы;

в течение ограниченного срока;

при соблюдении дополнительных требований (например, поддержании определенного оборота по карте).

Асяева обратила внимание: если вклад открыт недавно, даже небольшое повышение ставки по новому предложению зачастую не компенсирует потерю уже начисленных процентов.

Эксперт рекомендует не поддаваться на маркетинговые акции банков, а действовать взвешенно: внимательно изучать условия договоров и просчитывать стратегию размещения средств с учетом разных сроков и инструментов.