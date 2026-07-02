«Не списывайте это на жару»: о каких болезнях может говорить сонливость летом

Летняя сонливость знакома многим: даже после полноценного сна появляется ощущение усталости, днем клонит в сон, а привычные дела требуют гораздо больше сил. Особенно часто такое состояние возникает во время резкой смены погоды — когда прохлада сменяется жарой, а солнечные дни чередуются с грозами и ливнями. Об этом пишет REGIONS .

Как рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов, подобная реакция организма нередко связана с необходимостью постоянно адаптироваться к изменению температуры, атмосферного давления и влажности воздуха. Особенно чувствительны к таким изменениям люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пониженным артериальным давлением, хронической усталостью, а также те, кто недавно перенес вирусные инфекции.

По словам специалиста, после резкого потепления организм начинает активнее отдавать тепло. Кровеносные сосуды расширяются, часть крови перераспределяется к коже, из-за чего артериальное давление может немного снижаться. Именно поэтому многие ощущают слабость, головокружение и желание больше отдыхать.

Дополнительной причиной сонливости становится обезвоживание. Даже незначительная потеря жидкости ухудшает концентрацию внимания, снижает работоспособность и усиливает чувство усталости. При этом многие летом заменяют обычную воду сладкими напитками, холодным кофе или квасом, что не помогает поддерживать нормальный водный баланс.

Еще один фактор — духота в помещении. Высокая температура ночью ухудшает качество сна: человек чаще просыпается и не успевает полноценно восстановиться. В результате уже утром появляется ощущение разбитости.

Вместе с тем врач предупреждает, что постоянная сонливость не всегда связана только с погодой. Если слабость сохраняется длительное время, сопровождается одышкой, повышенной температурой или другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к врачу. Иногда за таким состоянием могут скрываться анемия, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и другие нарушения, требующие диагностики и лечения.

Чтобы легче переносить жаркую погоду, терапевт рекомендует соблюдать питьевой режим, регулярно проветривать помещение, избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы, высыпаться и не перегружать организм интенсивными физическими нагрузками.