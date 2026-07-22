Массовое ДТП под Кемеровом: водитель фуры на скорости протаранил автобус с пассажирами

Вечером 21 июля в Кемеровском районе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тяжелого грузового автомобиля. Авария случилась на 320-м километре трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга», неподалеку от села Березово. Информацию предоставила пресс-служба областной полиции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации полиции, в момент столкновения в салоне автобуса находились 50 человек. Молодой водитель фуры не сумел правильно оценить дистанцию и на скорости врезался в общественный транспорт прямо на остановке, где пассажиры заходили в автобус. От удара пострадала передняя часть автобуса.

По данным ведомства, в результате происшествия четыре человека получили серьезные травмы и ушибы — их экстренно доставили в больницу. Остальные пассажиры отделались испугом и незначительными ссадинами, помощь им была оказана на месте.

«23-летний водитель грузового автомобиля Хино ФС не выбрал безопасный интервал и совершил наезд на рейсовый автобус, остановившийся для посадки пассажиров. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — рассказала пресс-служба.

В настоящий момент полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. В отношении виновного водителя уже возбуждено дело по факту нарушения правил дорожного движения. Правоохранители устанавливают детали ДТП, чтобы вынести окончательное решение.

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