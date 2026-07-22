«Спартак» нацелился на форварда сборной Уругвая
Журналист Васкес: «Спартаку» интересен форвард сборной Уругвая Виньяс
Фото: [ФК «Овьедо»]
Московский «Спартак» интересуется форвардом сборной Уругвая Федерико Виньясом. По информации журналиста Родри Васкеса, красно-белые готовы предложить 28-летнему нападающему наиболее высокую зарплату среди всех конкурентов.
При этом отмечается, что «Спартак» не делал официального предложения мексиканскому «Леону», которому принадлежат права на футболиста. Среди других претендентов выделяется «Толука», которая якобы готова заплатить за игрока $13 млн, но не может обеспечить самому игроку уровень зарплаты, как в «Спартаке». Портал Transfermarkt в числе интересующихся форвардом клубов называет «Сельту», «Депортиво» и «Эльче» из испанской Ла Лиги.
Виньяс в минувшем сезоне выступал за «Овьедо» на правах аренды. В 33 матчах Примеры на его счету девять голов. Также нападающий принял участие в составе сборной Уругвая на чемпионате мира, где выходил на поле во всех трех матчах команды.
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