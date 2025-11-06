«Не справилась с элементом»: тренер наказал фигуристку кулаком и отправил в больницу
Mash: девятилетняя фигуристка оказалась в больнице после «урока дисциплины»
В Павловском Посаде тренер по фигурному катанию избил 9-летнюю воспитанницу во время занятия. Об этом сообщает «Mash на спорте», передает Газета.ру.
По предварительным данным, мужчина ударил девочку по затылку после того, как она не смогла правильно выполнить элемент программы. От сильного удара ребенок упал на лед и потерял сознание. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Состояние девочки оценивается как средней тяжести. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела против тренера.
