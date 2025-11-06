«Не справилась с элементом»: тренер наказал фигуристку кулаком и отправил в больницу

В Павловском Посаде тренер по фигурному катанию избил 9-летнюю воспитанницу во время занятия. Об этом сообщает «Mash на спорте», передает Газета.ру .

По предварительным данным, мужчина ударил девочку по затылку после того, как она не смогла правильно выполнить элемент программы. От сильного удара ребенок упал на лед и потерял сознание. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Состояние девочки оценивается как средней тяжести. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела против тренера.

