«Не стоит говорить комплименты»: ясновидящая раскрыла, что опасно делать на Анну Холодную

Православная церковь 16 ноября вспоминает княжну Анну Всеволодовну, дочь великого князя Всеволода Ярославича. В народе этот день называют Анна Холодная, ведь считается, что именно с 16 ноября на землю приходят настоящие зимние холода.

По легенде, княжна Анна решила посвятить свою жизнь служению Богу, а в Андреевском монастыре, который построил для нее отец, она стала первой игуменьей.



Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день, и что делать категорически запрещено.



По ее словам, на Анну Холодную люди начинали готовиться к долгой зиме.

«В этот день нужно сходить в храм и искренне, от души помолиться любимому святому о защите от бед и помощи в делах», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На Анну Холодную семейным парам категорически запрещено ругаться, уверена ясновидящая. Если нарушить этот запрет, то в будущем семья может развалиться.

«Не стоит льстить и говорить комплименты, наши предки верили, что, похвалив кого-то, можно потерять собственную удачу. Нельзя роптать на судьбу и рассказывать кому-то о своих проблемах, иначе они только умножатся», — добавила Мишина.

Считается, что в этот день просыпается нечисть, поэтому люди старались провести спокойный тихий вечер дома, чтобы не привлечь злые силы, продолжила ясновидящая.

«Зажгите свечи, приготовьте сытный вкусный ужин. Поблагодарите Всевышнего за то, что есть на столе, обязательно скажите близким теплые слова — это отличное время, чтобы уделить внимание, которого так не хватает родным людям», — заключила собеседница издания.

Ранее астролог подготовила гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября.