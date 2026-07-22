Не стучите зря: агроном раскрыл, какое пятно на арбузе важнее любого звука

Агроном Владимир Викулов в беседе с « Абзацем » назвал главный маркер спелого арбуза — желтоватое пятно на боку. По его словам, именно этот признак, а не громкость звука при постукивании, прежде всего указывает на зрелость плода.

Специалист пояснил, что идеальный полосатый арбуз должен быть среднего размера, с максимально четким рисунком. Если пятно на корке остается чисто белым, ягода, скорее всего, не дозрела, а желтизна свидетельствует о зрелости. Хвостик желательно выбирать незасохший, а сам плод — без повреждений.

Викулов перечислил и тревожные сигналы, требующие отказа от покупки. Слишком мятая поверхность или подозрительно низкая цена могут говорить о том, что основную партию уже разобрали, а на прилавке остались недозревшие экземпляры. Кроме того, косвенно определить избыток удобрений можно по внешнему виду: гладкая форма, размытая толстая корка с бугристостью, а на срезе — светлая мякоть, неяркий окрас и белые прожилки. Все это указывает на повышенное содержание нитратов.

Затронул эксперт и народный метод простукивания. Он отметил, что не все покупатели верно интерпретируют тональность: чересчур звонкий отклик сигнализирует о незрелости, глухой — о перезрелости или пустотах. Спелый арбуз издает сочный звук, находящийся ровно посередине между звонким и глухим.