«Не такая уж я сволочь»: жительница Балашихи ищет парня, которого грубо «отшила» в пробке

Необычное объявление о поиске человека появилось на одном из популярных местных телеграм-каналов в Балашихе, пишет REGIONS . Жительница города пытается отыскать незнакомого парня, которого она резко отвергла при попытке знакомства. Девушка публично извинилась и выразила надежду, что его предложение пообщаться все еще актуально.

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Советской. Парень, заметив ее из окна своего автомобиля, стоявшего в пробке, решил проявить инициативу. Он оставил машину и догнал девушку, но получил грубый отпор. Как пояснила позже сама героиня истории, причина была в ее нервозном состоянии в тот момент, о чем она впоследствии сильно пожалела.

«Меня догнал парень. Он стоял в пробке, а когда увидел меня, бросил машину и побежал меня догонять. А я в тот момент была на нервах, обидела его. Только недавно поняла, что я очень некрасиво поступила», — цитирует ее обращение телеграм-канал «В Балашихе|Все новости».

Через соцсети девушка заверила, что в обычной жизни ведет себя иначе, просто в тот момент опаздывала. Практический аспект этой истории кроется в силе публичного раскаяния и нестандартном способе исправления ошибки, когда личный контакт уже утерян.

«Конечно не факт что он это все увидит, потому что я вообще не знаю его и откуда он и т. д. Но может быть повезет и он прочитает, что я не такая уж и сволочь», — подытожила девушка.

Пока сам фигурант поисков не дал о себе знать, подписчики активно включились в процесс. Многие выразили готовность помочь репостами, превратив локальный эпизод в небольшой детективный квест с романтическим подтекстом. История получила живой отклик, демонстрируя, как цифровое пространство стало площадкой для исправления мимолетных, но значимых жизненных промахов.

