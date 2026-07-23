Не точка на карте, а место воскресения: протоиерей объяснил, что на самом деле

Протоиерей Дмитрий Рощин разъяснил православное понимание связи между душой усопшего и его могилой. По его словам, для погребенных по христианскому обряду захоронение является не просто точкой на карте, а местом грядущего воскресения. Именно поэтому в православии к могиле относятся с особым почтением: когда-нибудь душа воссоединится с телом, и это место станет отправной точкой для вечной жизни. Об этом пишет дзен-канал «Мой православный мир».

Священнослужитель подчеркнул, что посещение кладбищ для верующих — не повод для грустных размышлений о бренности бытия, а возможность помолиться об ушедших близких. Церковь всегда поддерживала эту традицию и призывала христиан помнить о своих усопших. Вместе с тем отец Дмитрий выразил обеспокоенность современной тенденцией превращать могилы в объекты почти языческого поклонения, что противоречит духу православия. Он также напомнил известное наблюдение: о духовном здоровье нации можно судить по состоянию общественных туалетов и кладбищ. Если вторые приходится облагораживать, важно помнить, что главное — не внешний лоск, а внутреннее отношение и молитва.