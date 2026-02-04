Не только бедность: расследование «Фонтанки» показывает, что семья погибшего Паши не была лишена господдержки

Резонансное убийство 9-летнего Паши в Петербурге заставило задуматься не только о работе правоохранительных органов, но и об эффективности системы социальной поддержки. Издание « Фонтанка » провело детальный расчет, пытаясь ответить на вопрос: насколько безднежным было положение многодетной семьи и какую помощь она получала от государства.

Трагедия, потрясшая город, произошла 30 января. Паша, который по данным СМИ не посещал школу, подрабатывал мытьем машин на парковке у гипермаркета. Именно там он познакомился с 38-летним Петром Жилкиным, который позднее признался в его убийстве. В семье погибшего, официально признанной находящейся в социально опасном положении еще в декабре 2025 года, воспитывались семеро детей. Их мать ранее привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Основные выводы анализа господдержки:

1. Ежемесячные выплаты: С учетом отца-единственщика и всех пособий, ежемесячный доход семьи мог превышать 185 тысяч рублей. 2. Крупные разовые выплаты: За годы семья могла получить около 1 миллиона 40 тысяч рублей в виде различных капиталов и компенсаций. 3. Широкий пакет льгот: Семья имела право на субсидии по ипотеке (до 1 млн рублей), выплаты на школьную форму, бесплатную землю или микроавтобус, а также многочисленные компенсации.

Расшифровка государственной поддержки

Основу текущего обеспечения составляло единое пособие, введенное в 2023 году. Его размер для многодетной семьи с низким доходом мог достигать 100% от прожиточного минимума на каждого ребенка. По расчетам издания, общая сумма ежемесячных выплат на семерых детей могла составлять от 70 до 105 тысяч рублей. Вместе с заработком отца общий доход семьи мог превышать 185 тысяч рублей в месяц.

Крупные единовременные выплаты за весь период включали:

· Федеральный и региональный материнский капитал: За второго (родившегося в 2014 г.) и третьего (Пашу, 2017 г. р.) ребенка семья могла получить около 570 тысяч рублей. · Единовременные пособия при рождении: За всех семерых детей — более 128 тысяч рублей. · Региональные компенсационные выплаты (Санкт-Петербург): При рождении детей — около 342 тысяч рублей.

Таким образом, только в форме капиталов и единовременных выплат семья могла получить около 1 миллиона 40 тысяч рублей.