Не только чаты: в мессенджере MAX появятся новые возможности для пользователей

В мессенджере MAX, который за год собрал аудиторию более 110 миллионов пользователей, готовятся к запуску сразу нескольких новых функций. Генеральный директор сервиса Фарит Хуснояров в интервью RT рассказал, что в ближайшее время в приложении появятся комментарии, истории для пользователей, а у авторов каналов — расширенная аналитика. Ранее в мессенджере уже появилась новая папка «Каналы», где можно находить и добавлять интересующие источники.

MAX на сегодняшний день — один из самых молодых и амбициозных российских IT-проектов. За год количество его пользователей превысило 110 миллионов, а дневная аудитория приближается к 80 миллионам. Мессенджер стал самым быстрорастущим приложением за всю историю Рунета.

В том же интервью RT Фарит Хуснояров объяснил, как появилось название сервиса и что означает его логотип. По словам гендиректора, MAX — это общепринятое сокращение от слова «максимум». Название точно отражает концепцию национального мессенджера — «максимум возможностей» — для общения с друзьями и близкими, получения востребованных услуг, удобного взаимодействия с бизнесом и государственными учреждениями.

Как отметил руководитель проекта, на старте было много вариантов, но достаточно быстро стало понятно, что именно MAX точно отражает суть сервиса. Он также добавил, что в официальных коммуникациях и в брендинге компания использует оба варианта: «МАКС» наравне с «MAX». Они равнозначны.

