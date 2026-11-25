Перед иконой Божией Матери «Милостивая» верующие традиционно молятся об исцелении от болезней, рассказал « Абзацу » клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко. По его словам, за помощью к образу приходят не только христиане, но и иноверцы.

Священник пояснил, что с молитвой перед этой иконой связывают исцеления, а широкая известность образа отчасти и дала ему название «Милостивая»: Богородица, по его словам, милует.

Ильяшенко напомнил, что Церковь празднует день иконы 25 ноября. По преданию, оригинал написал апостол Лука, сейчас он хранится в Киккском монастыре на Кипре. Точная копия святыни есть в Зачатьевском женском монастыре в Москве.