Не только компот: шеф-повар из Подмосковья назвал 8 способов использовать замороженные ягоды

Многие хозяйки, обнаружив в морозилке пакет с замороженными ягодами, сразу ставят кастрюлю с водой на плиту. Компот — привычно, быстро и понятно. Но шеф-повар одного из подмосковных ресторанов Альберт Ушаков уверен: это далеко не самый интересный вариант. Заморозка сохраняет витамины и вкус лета, а ягоды становятся готовым полуфабрикатом для множества блюд — от соусов до десертов. Главное — не бояться экспериментировать. Полезные и разнообразные рецепты по рекомендациям мастера кухни опубликовал REGIONS .

Вот восемь нескучных идей от шефа, которые помогут разнообразить блюда или стать отдельными лакомствами:

1. Ягодный соус к мясу и десертам

Горсть ягод высыпают в сотейник, добавляют немного сахара и пару ложек воды. Варят на медленном огне до загустения. Процеживают через сито или оставляют как есть. Такой соус подходит к блинчикам, сырникам и мороженому. А если добавить щепотку соли, розмарин и винный уксус, получится подливка к утке или курице.

2. Смузи и смузи-боул

Замороженные ягоды заменяют лед. В блендере их смешивают с бананом, йогуртом или молоком. Если сделать массу погуще, выложить в миску и посыпать мюсли и орехами, получается смузи-боул — полезный завтрак.

3. Начинка для пирогов

Замороженные ягоды удобнее свежих: они не текут, если их предварительно не размораживать. Достаточно смешать их с сахаром и крахмалом (столовая ложка на стакан ягод). Пирожки не размокнут, а сок останется внутри.

4. Быстрое варенье за 5 минут

Ягоды высыпают в кастрюлю, добавляют сахар по вкусу и варят на сильном огне 5-7 минут после закипания. Варенье получается почти свежим, с ярким вкусом.

5. Домашний сорбет или мороженое

Ягоды взбивают в блендере с небольшим количеством меда и ложкой лимонного сока. Получается нежный сорбет. Если добавить сливки или йогурт и снова заморозить, выйдет домашнее ягодное мороженое.

6. Добавка в кашу или йогурт

Горсть замороженных ягод бросают в горячую овсянку или манку прямо с морозилки. Они быстро оттают и сделают завтрак ярким. То же самое можно проделать с йогуртом или творогом.

7. Ягодный коктейль

Ягоды разминают с мятой и сахаром, добавляют сок лайма и газировку — получается безалкогольная сангрия. А если смешать ягоды с водкой или джином, процедить и добавить тоник, выйдет алкогольный коктейль для вечеринки.

8. Пастила и ягодные чипсы

Ягоды пюрируют с небольшим количеством сахара, разливают тонким слоем на противень с пергаментом и сушат в духовке при минимальной температуре несколько часов. Получается натуральная пастила. А можно высушить целые ягоды до хруста — это ягодные чипсы.

Шеф-повар заключает: компот — это лишь вершина айсберга. Замороженные ягоды позволяют добавить летнего настроения в любое блюдо, главное — пробовать новое.

