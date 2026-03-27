Не только Мачу-Пикчу: Time Out назвал 15 мест, которые удивят даже бывалых путешественников

Журнал Time Out представил обновлённый рейтинг локаций, которые оставляют неизгладимое впечатление. В список попали как знаменитые туристические маршруты, так и уголки, о которых знают лишь самые искушённые путешественники — от Испании до Вьетнама.

Испания: дикая природа и сыр из пещер

Первое место отдано не раскрученной Барселоне или Мадриду, а горному массиву Пикос-де-Европа на севере страны. Это не просто национальный парк с захватывающими видами на Бискайский залив, но и родина легендарного голубого сыра Кабралес. Его выдержка проходит прямо в местных пещерах — гастрономическое путешествие обеспечено.

Индонезия: драконы и подводный мир

На втором месте — национальный парк Комодо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит он не только гигантскими варанами, но и богатейшей морской экосистемой: коралловые рифы и тысячи видов рыб делают это место раем для дайверов.

Португалия и Италия: виноградники и средневековье

Любителям вина стоит взять на заметку долину Дору в Португалии. Это старейший официальный винодельческий регион мира с террасными склонами, также входящий в список ЮНЕСКО.

Ценителей аутентичной Италии Time Out отправляет в Болонью — город средневековых башен, уютных площадей и гастрономических традиций. А на Сардинии советуют искать скалистые пейзажи мыса Капо Теста, где природа создала настоящие каменные скульптуры.

Африка и Азия: водопад и затерянная крепость

Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве по-прежнему входит в число самых впечатляющих природных явлений. Вид с исторического железнодорожного моста, построенного ещё в 1905 году, редакция называет незабываемым.

Бутан, остающийся terra incognita для массового туриста, манит долиной Пунакха с рисовыми полями и древней крепостью-дзонгом. А на Мальте главный восторг вызывает барочный собор Святого Иоанна в Валлетте.

Экзотика для искателей приключений

Суровую красоту оценят на острове Диско в Гренландии, где ледники создают инопланетные пейзажи. В Перу вместо переполненного Мачу-Пикчу предлагают отправиться к руинам инкского города Чокекирао — до него ведёт многодневный трек, что гарантирует полное погружение в древнюю культуру.

Во Вьетнаме один из самых эффектных маршрутов — мотоциклетный тур по провинции Хазянг с её карстовыми ландшафтами. А в Европе для полного уединения идеален финский Озерный край: тысячи водоёмов и традиционные сауны создают идеальную атмосферу для восстановления сил.

Европейские жемчужины

Завершает список живописный венгерский городок Лиллафюред, спрятанный в горах Бюкк. Здесь можно увидеть самый высокий водопад страны и сталактитовую пещеру — места, которые доказывают, что Венгрия гораздо разнообразнее, чем принято считать.

Все эти направления, по версии Time Out, доказывают главное: самые сильные впечатления часто ждут там, куда не ведут проторенные туристические тропы.