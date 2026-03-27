Не только Мачу-Пикчу: Time Out назвал 15 мест, которые удивят даже бывалых путешественников
Time Out составил список из 15 самых красивых мест мира 2026
Журнал Time Out представил обновлённый рейтинг локаций, которые оставляют неизгладимое впечатление. В список попали как знаменитые туристические маршруты, так и уголки, о которых знают лишь самые искушённые путешественники — от Испании до Вьетнама.
Испания: дикая природа и сыр из пещер
Первое место отдано не раскрученной Барселоне или Мадриду, а горному массиву Пикос-де-Европа на севере страны. Это не просто национальный парк с захватывающими видами на Бискайский залив, но и родина легендарного голубого сыра Кабралес. Его выдержка проходит прямо в местных пещерах — гастрономическое путешествие обеспечено.
Индонезия: драконы и подводный мир
На втором месте — национальный парк Комодо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит он не только гигантскими варанами, но и богатейшей морской экосистемой: коралловые рифы и тысячи видов рыб делают это место раем для дайверов.
Португалия и Италия: виноградники и средневековье
Любителям вина стоит взять на заметку долину Дору в Португалии. Это старейший официальный винодельческий регион мира с террасными склонами, также входящий в список ЮНЕСКО.
Ценителей аутентичной Италии Time Out отправляет в Болонью — город средневековых башен, уютных площадей и гастрономических традиций. А на Сардинии советуют искать скалистые пейзажи мыса Капо Теста, где природа создала настоящие каменные скульптуры.
Африка и Азия: водопад и затерянная крепость
Водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве по-прежнему входит в число самых впечатляющих природных явлений. Вид с исторического железнодорожного моста, построенного ещё в 1905 году, редакция называет незабываемым.
Бутан, остающийся terra incognita для массового туриста, манит долиной Пунакха с рисовыми полями и древней крепостью-дзонгом. А на Мальте главный восторг вызывает барочный собор Святого Иоанна в Валлетте.
Экзотика для искателей приключений
Суровую красоту оценят на острове Диско в Гренландии, где ледники создают инопланетные пейзажи. В Перу вместо переполненного Мачу-Пикчу предлагают отправиться к руинам инкского города Чокекирао — до него ведёт многодневный трек, что гарантирует полное погружение в древнюю культуру.
Во Вьетнаме один из самых эффектных маршрутов — мотоциклетный тур по провинции Хазянг с её карстовыми ландшафтами. А в Европе для полного уединения идеален финский Озерный край: тысячи водоёмов и традиционные сауны создают идеальную атмосферу для восстановления сил.
Европейские жемчужины
Завершает список живописный венгерский городок Лиллафюред, спрятанный в горах Бюкк. Здесь можно увидеть самый высокий водопад страны и сталактитовую пещеру — места, которые доказывают, что Венгрия гораздо разнообразнее, чем принято считать.
Все эти направления, по версии Time Out, доказывают главное: самые сильные впечатления часто ждут там, куда не ведут проторенные туристические тропы.