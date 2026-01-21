Не только медаль: в три раза больше денег получат супруги-долгожители на Камчатке

Супруги из Петропавловска-Камчатского, прожившие в браке 50 и более лет, теперь могут получить значительно увеличенную материальную поддержку от города. С начала текущего года местный бюджет выплачивает им премию «За любовь и верность» в размере 30 тысяч рублей, что в три раза больше предыдущей суммы.

Как сообщили информагентству «Кам 24», право на единовременную выплату имеют пары, чей семейный стаж достиг полувековой отметился или превысил ее. Подать заявку можно в шестимесячный срок после 50-летия свадьбы или любой последующей «круглой» даты, кратной пяти годам.

Инициировать награждение могут не только сами юбиляры, но и представители общественности: органы местного самоуправления, депутаты, руководители предприятий, общественные организации или трудовые коллективы. Для этого необходимо направить в городское Управление образования соответствующее ходатайство с приложением копий паспортов, свидетельства о браке и банковских реквизитов для перечисления средств. При отсутствии каких-либо бумаг чиновники самостоятельно запросят их у семьи.

На рассмотрение документов и принятие решения ведомству отводится до 10 рабочих дней. Основанием для отказа могут стать неполный пакет данных, отсутствие регистрации заявителей в Петропавловске-Камчатском или повторная подача заявления за тот же юбилей. О результатах рассмотрения, будь то приказ о награждении или мотивированный отказ, заявителю сообщат в письменной форме в течение трех дней после вынесения вердикта.

В случае положительного решения деньги будут перечислены на указанный банковский счет одного из супругов в пятидневный срок. Все расходы по выплате премии несет городской бюджет.

Напомним, что до недавнего времени размер поощрения за долгий брак в Петропавловске составлял 10 тысяч рублей.