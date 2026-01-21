Подмосковная пекарня «Машенька» воспользуется программами по поддержке малого бизнеса, которые реализуются в регионе. В Правительстве Московской области прошла встреча с руководителем объекта Денисом Максимовым и представителями отраслевых министерств.

В рамках встречи предпринимателю были предложены меры поддержки, в рамках которых бизнес сможет продолжить работу и развиваться, в том числе, в формате нестационарных торговых объектов.

«Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», - рассказал Максимов.

Замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Оганов отметил, что малый бизнес в сфере торговли и общественного питания подразумевает создание рабочих мест для жителей и развитие городской инфраструктуры, и предпринимателям оказывают различные меры поддержки.

«Так как пекарня «Машенька» является нашим местным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом видим ее развитие через малые формы торговли. Наша задача – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям», - сказал Оганов.

До этого Денис Максимов обратился к президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года» с вопросом о налоговой нагрузке для малого бизнеса. Он сообщил, что с 2026 года будет вынужден перейти на налог на доход и НДС, что увеличит расходы. Глава государства пообещал обратить внимание на проблему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии индустриальных парков региона.