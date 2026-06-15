Не только переносчик болезней, но и угроза проводке: пользователи раскритиковали JetBlue за крысу на борту

В самолете авиакомпании JetBlue пассажирка заметила крысу, бегающую в отсеке для ручной клади. Об этом сообщил портал Simple Flying. Инцидент произошел во время ночного перелета, данные рейса не обнародованы. Женщина опубликовала ролик с грызуном в соцсети.