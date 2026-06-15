Не только переносчик болезней, но и угроза проводке: пользователи раскритиковали JetBlue за крысу на борту
Simple Flying: пассажирка заметила крысу на борту самолета JetBlue
В самолете авиакомпании JetBlue пассажирка заметила крысу, бегающую в отсеке для ручной клади. Об этом сообщил портал Simple Flying. Инцидент произошел во время ночного перелета, данные рейса не обнародованы. Женщина опубликовала ролик с грызуном в соцсети.
Пользователи выразили негодование по поводу гигиены и безопасности полета: крыса может быть переносчиком заболеваний и перегрызть провода на борту. После публикации авиаперевозчик связался с пассажиркой и принес извинения за доставленные неудобства.
«Нам очень жаль это видеть», — добавил представитель компании.