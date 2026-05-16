Не только пляжи и море: какие неожиданные европейские и азиатские страны вошли в отпуск россиян

Аналитики туристического сервиса OneTwoTrip подготовили детальный отчет о планах российских путешественников на предстоящий летний сезон. Самой востребованной зарубежной страной для проведения отпуска снова признана Турция, прочно удерживающая позиции лидера. В число пяти наиболее популярных иностранных направлений также вошли Франция, Италия, Япония и Китай. Вторую половину первой десятки востребованных государств сформировали Венгрия, Таиланд, Беларусь, Испания и Грузия, пишет Царьград.

Параметры зарубежных поездок и новые форматы жилья

Статистические данные показывают, что формат заграничного отпуска претерпел определенные изменения. В среднем граждане планируют проводить за пределами родины около 5 дней. Среднесуточная стоимость размещения в гостинице сейчас составляет порядка 15 000 рублей. Около 80% отдыхающих по-прежнему бронируют традиционные гостиничные номера. В то же время фиксируется заметное увеличение спроса на нетипичные варианты размещения, включая фермерские усадьбы и объекты экологического туризма.

Изменение потребительского поведения и внутренний туризм

Среди главных особенностей текущего года специалисты выделяют существенное уменьшение сроков планирования путешествий. Граждане предпочитают покупать билеты и бронировать жилье всего за 2–3 недели до отправления. На внутренних курортах ключевым местом притяжения остается побережье Черного моря.

При этом на российском рынке резко увеличилась популярность поездок на собственном транспорте: на долю автомобильного туризма теперь приходится до 50% от всех перемещений внутри государства. Несмотря на устойчивые позиции национальной валюты, путешественники демонстрируют бережливость и стараются не совершать импульсивных покупок, занимая выжидательную позицию перед оплатой путевок.