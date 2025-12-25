Не только подарки: Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о новогодних желаниях россиянок

Фото: [ Первая партия писем Деду Морозу из парков Подмосковья отправилась в Великий Устюг/Медиасток.рф ]

Главный новогодний волшебник страны в интервью РИА Новости перечислил самые распространенные желания, которые загадывают женщины России в преддверии праздника, касаются личных отношений, путешествий и благополучия близких.

«Молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, счастья и здоровья родным, хорошей учебы детям», — отметил зимний кудесник.

Постоянной резиденцией всероссийского сказочного персонажа является Великий Устюг. Его вотчина стала популярным туристическим направлением, куда гости приезжают, чтобы окунуться в атмосферу чуда, посетить тематические экскурсии, пообщаться с другими героями сказок и лично передать свои просьбы главному символу Нового года.

Ранее сообщалось о том, что вторая резиденция Деда Мороза открылась в Химках.