Не только Сочи: названы бюджетные альтернативы для осеннего туризма

В конце августа цены на жилье и услуги резко снижаются, а погода остается комфортной для отдыха. Продюсер канала National Geographic Channel Алена Никольская в беседе с RuNews24.ru рассказала , куда отправиться в конце лета или осенью и как сэкономить.

Юг России открывает список направлений. По словам эксперта, Краснодарский край и Азовское побережье в сентябре–октябре — идеальный вариант. Температура воды +22…+24°C, цены на жилье падают на 30-40%. В Должанской и Щелкино можно снять апартаменты от 800 рублей в сутки. Плюсом станут термальные источники и вулкан Тиздар рядом.

Также рекомендуют обратить внимание на Кавказ. Прежде всего это доступный Дагестан: Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и древний Дербент — то, что обязательно нужно увидеть туристам в регионе. Стоимость экскурсий от 200 рублей, проживание в Махачкале начинается от 1500 рублей за двоих.

Тройку лидеров закрывают Кавказские Минеральные Воды. По словам Никольской, сентябрь является лучшим месяцем для трекинга в Кисловодском нацпарке. Цены на санатории в не сезон снижаются на 25%. Посещение Провала и термальных источников обойдется всего в 300-500 рублей.

В списке турэксперта также Алтай, где можно застать золотую осень в горах. До середины октября там можно опробовать рафтинг (от 3000 рублей) и конные прогулки (1500 рублей/час). Жилье в Горно-Алтайске начинается от 2000 рублей в сутки.

Попал в рейтинг и Улан-Удэ, который предлагает буддийские дацаны и тур к нерпам за 15000 рублей. Цены на 40% ниже, чем на западном побережье.

А чтобы сэкономить в отпуске в конце августа и осенью, эксперт советует не забывать следующие правила:

выбирать гостевые дома вместо отелей,

предпочитать питание в столовых (средний чек — 300 рублей),

находить бесплатные экскурсии. В каждом городе есть пешеходные маршруты с описанием достопримечательностей,

передвигаться преимущественно на электричках и автобусах, так как билеты в 2-3 раза дешевле такси.

Осенью Россия раскрывается с новой стороны — без жары, толп и завышенных цен.

