Необычные катаклизмы на Камчатке создали новый туристический хит

На Камчатке зафиксировали туристический бум на фоне природных катаклизмов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Особенно часто интересуются направлением жители Приморья, ищущие острых ощущений.

После мощного землетрясения и пробуждения вулкана туроператоры фиксируют всплеск интереса к горячим маршрутам. Путешественники готовы заплатить до 200 тысяч рублей за возможность увидеть извержение в реальном времени, несмотря на потенциальную опасность.

Туристы из Приморья и других регионов активно бронируют туры к эпицентру событий. Короткие программы на 1-2 дня стартуют от 34 тысяч рублей, но настоящие экстремалы выбирают 10-дневные экспедиции за 150-200 тысяч. Вероятно, все из-за уникальности событий на Камчатке, где разыгралась буйная натура природы.

Однако геологи предупредили, что новое чудо природы может быть недолговечным. Уже разрушены знаменитые Кухтины баты — пемзовые столбы, формировавшиеся веками. Эксперты рекомендуют соблюдать максимальную осторожность.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пробудились опасные вулканы-гиганты.