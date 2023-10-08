Не только внешность: финалистка «Мисс России» из Подмосковья раскрыла, что нужно для победы в конкурсе красоты

Студентка из Химок Маргарита Голубева вышла в финал конкурса «Мисс Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Последнее отборочное соревнование состоится в столице. Жюри выберет самую обаятельную и привлекательную из претенденток. Накануне этого волнительного события Маргарита рассказала, почему решила побороться за титул, чего хочет добиться с его помощью и кто, по ее мнению, – по-настоящему красивый человек.

СТУДЕНТКА, СПОРТСМЕНКА, КРАСАВИЦА

Маргарите Голубевой из Химок – 22 года. Девушка учится сразу в двух вузах – Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры. Она уже много раз участвовала в различных конкурсах красоты, однако попробовать свои силы в «Мисс Россия» решилась только сейчас.

«Я мечтала об этом с 16 лет. Меня неоднократно приглашали на кастинги, но я чувствовала, что еще не готова к такому масштабному проекту. Поэтому начала пробовать свои силы в других конкурсах красоты», – рассказывает Маргарита.

В 2021 году девушка взяла первую крупную вершину – завоевала титул «Мисс студенчество России». А уже в этом году стала первой вице-мисс Европы. Сейчас она уверена в своих силах и навыках и готова побороться за первое место на конкурсе своей мечты.

Маргарита прекрасно владеет искусством дефиле, свободно говорит по-английски. Чтобы довести физическую форму до идеала, она немало «пахала» в спортзале.

«Как и все девушки я прошла несколько кастингов «Мисс Россия», и в итоге стала финалисткой конкурса. Кстати, на состязание было подано больше 85 тыс. заявок со всей страны», – отмечает претендентка на звание самой красивой девушки России.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

При этом привлекательная внешность – далеко не все, что нужно для победы, уверяет Рита.

«На конкурсе очень насыщенная программа, постоянные тренировки дефиле, спорт, мастер-классы. Все это для того, чтобы в итоге сделать потрясающее шоу и выглядеть на все 100%. Однако, финалистки должны отличаться не только внешний красотой, но и внутренней», – объясняет финалистка.

В частности, нужно обладать эрудицией, широким кругозором, добрым сердцем и уметь грамотно излагать свои мысли. Конечно же, Маргарита всем сердцем стремится к победе и уже знает, как использовать титул самой красивой в стране в дальнейшем.

«Корона – это только инструмент, с помощью которого можно транслировать свою позицию, мысли, быть примером для молодежи и реализовывать свои проекты во благо обществу», – признается она.

Девушка уже является организатором и ведущей различных молодежных и студенческих мероприятий и концертов, в том числе студенческих конкурсов красоты. Победа поможет реализовать еще больше интересных проектов.

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

Девушка – не из тех красавиц, кто зациклен на красоте и панически боится потерять свою привлекательность с возрастом. Она не приемелет прокачки внешних данных с помощью ножей пластических хирургов.

«Считаю, что каждый человек уникален и красив от природы. Я бы не хотела в себе что-то менять, к пластике отношусь негативно. Очень благодарна своим родителям за чудесные гены и воспитание. Для меня красивый человек – это личность с сильной внутренней энергетикой и открытой душой», – делится Рита.

В будущем девушка планирует продолжить работать с детьми и молодежью. Ее цель – создать благотворительный проект, в котором дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей смогут заниматься творчеством на бюджетной основе.

«Я уверенна, что смогу сделать этот мир немножечко лучше», – улыбается девушка.

КСТАТИ

Поддержать химчанку Маргариту Голубеву можно на официальном сайте «Мисс Россия», где проходит онлайн голосование.