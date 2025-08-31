Не уголь, а золото: в России хотят удвоить оклады шахтеров

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой об увеличении минимальных гарантированных окладов для работников угольной промышленности.

Партия предлагает закрепить на государственном уровне заработную плату шахтеров в размере как минимум двух прожиточных минимумов.

По словам Миронова, такая мера является справедливой оценкой тяжелого и опасного труда в шахтах, который требует от людей исключительной стойкости, мужества и взаимопомощи. Политик также подчеркнул, что именно эти качества позволили шахтерам Донбасса в 2014 году одними из первых оказать сопротивление украинской агрессии, а их российские коллеги не остались в стороне и пришли на помощь.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ.