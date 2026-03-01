Не укладывается в голове: что поразило фигуристку Медведеву в Благовещенске

Известная фигуристка Евгения Медведева выступила с программой «Анна Каренина» на льду реки Амур в рамках фестиваля «ЗимФестАмур». Спортсменка призналась, что мороз и семичасовая задержка рейса не помешали получить огромное удовольствие от катания на границе двух стран, пишет PriamurMediа.

Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева посетила Благовещенск, где приняла участие в международном фестивале зимних видов спорта «ЗимФестАмур». Спортсменка исполнила свою олимпийскую программу «Анна Каренина» на естественном льду реки Амур.

После выступления фигуристка поделилась впечатлениями от непривычных условий. Она отметила, что кататься на натуральном покрытии оказалось сложнее из-за иных тактильных ощущений и качества льда. Ситуацию усугубил долгий перелет и семичасовая задержка рейса в столицу Приамурья. Кроме того, Благовещенск встретил гостью суровой погодой: в ночное время температура опускалась до минус 30 градусов, и спортсменка призналась, что ей было безумно холодно.

Несмотря на все трудности, главным впечатлением для фигуристки стала уникальная атмосфера. Она была поражена тем, что, находясь на льду пограничной реки, можно было слышать реакцию зрителей сразу с двух сторон: аплодисменты и благодарности звучали как на русском, так и на китайском языках. По словам спортсменки, эти эмоции сложно уложить в голове.

Накануне своего выступления, 28 февраля, Евгения Медведева также провела мастер-класс для юных фигуристов из Благовещенска.