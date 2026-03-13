«Не уследили за детьми»: родители погибших в Звенигороде мальчиков стали жертвами травли

К трагедии, которая произошла в подмосковном Звенигороде, добавилось новое горькое обстоятельство. Как пишет «Российская газета», родители двух мальчиков, погибших, провалившись под лед Москвы-реки, подверглись настоящей травле в интернете.

Отмечается, что в крупнейших городских пабликах и социальных сетях появились комментарии, в которых убитых горем отцов и матерей обвиняют в халатности, недостаточном контроле и даже в том, что они не уследили за детьми.

Многие пользователи, напротив, встают на защиту семей. Они справедливо замечают, что 12-летним подросткам нельзя приставить «няньку», и что подобные обвинения бесчеловечны. Люди призывают остановить поток ненависти.

Тем временем со всей страны в Звенигород приходят соболезнования. В городе обсуждают идею создания народного мемориала в память о погибших детях.

Напомним, вечером 7 марта трое два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка вышли на лед и провалились. Местный рыбак видел их на льдине и слышал крик. Тела двух мальчиков уже нашли, поиски девочки продолжаются.

